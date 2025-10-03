　3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万5960円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては190.50円高。出来高は4927枚となっている。

　TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45960　　　　　 +20　　　　4927
日経225mini 　　　　　　 45960　　　　　 +20　　　 73671
TOPIX先物 　　　　　　　3141.5　　　　　　+4　　　　5856
JPX日経400先物　　　　　 28265　　　　　　+5　　　　 311
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+1　　　　 321
東証REIT指数先物　　売買不成立

