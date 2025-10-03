日経225先物：3日22時＝20円高、4万5960円
3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万5960円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては190.50円高。出来高は4927枚となっている。
TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45960 +20 4927
日経225mini 45960 +20 73671
TOPIX先物 3141.5 +4 5856
JPX日経400先物 28265 +5 311
グロース指数先物 723 +1 321
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
