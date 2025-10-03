俳優の北川景子さん（39）が2日、自身がブランドイメージキャラクターを務める時計ブランドのPR発表会に登場。5歳になった娘とのエピソードについて語りました。

イベントでは、「娘がとにかくキラキラした物が好きで、私の時計をよくつけています。大きいけれどつけたりとか」と明かした北川さん。

また「私が朝、洋服とかアクセサリーに合わせて“どの時計にしようかな”って選ぶのがすごく好きで、“ママこっちの時計よりこっちのほうがいいんじゃない”みたいなことを、最近（娘が）5歳になりましたので言うようになってきて」とエピソードを披露すると、「“あ、そう？”みたいな。私は結構地金の色と合わせるのが好きなんです。ゴールドのアクセサリーだとゴールドの時計とかにしたいんですけど、娘は（色を）まぜることをオススメしてくれて、やってみるとそれもいいなみたいな、みたいな感じになって」と娘からのアドバイスを話しました。

北川さんが出席したのは、『CITIZEN xC KEIKO KITAGAWA Limited Model』PR発表会です。