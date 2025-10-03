【UEFAヨーロッパリーグ】フェイエノールト0−2アストン・ヴィラ（日本時間10月3日／スタディオン・フェイエノールト）

【映像】上田綺世の豪快ヘッドが幻になった瞬間

不可解なジャッジに波紋が広がっている。フェイエノールトに所属するFW上田綺世がゴールネットを揺らしたものの、審判の判定はノーゴール。このジャッジにはファンも監督も憤慨している。

日本時間10月3日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節で、フェイエノールトはホームにアストン・ヴィラを迎えた。この試合では、上田に加えてDF渡辺剛も先発出場し、2人はこの出来事の当事者となった。

ゴールレスで迎えた31分、右CKの場面でフェイエノールトFWアニス・ハジ・ムーサが蹴り込んだボールを、ファーの上田が仕留めた。競り合いに勝って、打点の高いヘディングでシュートを叩きこむと、このボールはゴールラインを割ったところで相手GKマルコ・ビゾットがかき出した。ゴールラインを超えたことが明らかになり、得点が認められたと思われたその直後、審判はファウルがあったとしてノーゴールと判定した。

ホーム、スタディオン・フェイエノールトに詰めかけた観客もゴールに歓喜した後、一変して大ブーイングで怒りをあらわにするなど、場内は一時、騒然とした雰囲気に。

SNSでもファンが「上田の前の選手がファールってこと？」「VARないん？」「え？まじ？？」「マジで何がファウルなの」「これ、結局よくわからない。なにがおきた？」「どこがファウルよ？」と困惑、「上田綺世のゴールだろ VARみろよ」「幻のゴール 誰もファールしてないのに審判おかしい」と物議を醸した。

この場面では、試合を止めてVARからのオン・フィールド・レビューが入ることもなかった。当該シーンのリプレイ映像では、渡辺が相手MFエミリアーノ・ブエンディアに掴まれながら、目の前のDFマッティ・キャッシュを倒すようなシーンが見られたが、解説・兵藤慎剛氏も「もしかしたら渡辺選手のところだったのかなと思いますが、そんなにひどい、というか強くはいっていないというところだったと思うんですけど」と、判定に疑問を抱いている様子を見せた。

ピッチでも、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督が納得がいかないという表情で4審に抗議をしたものの判定は覆らず。結局、試合はその後、後半に2失点を喫したフェイエノールトが敗戦となった。

現地オランダメディア『Voetbal International』の報道によると、試合後にファン・ペルシ監督がこのシーンに言及。「審判に確認したところ、彼は『申し訳ない』と言って謝罪しました」と、主審ラデ・オブレノヴィッチ氏が自らのミスを認めていたことを明かした。さらに「あのゴールは奪われました。もちろん、あの瞬間は試合において極めて重要な意味を持ちます。先制点を奪えば、その影響は計り知れません。ヴィラ戦でもそれが見て取れました。あの先制点は我々のものでした。審判の判定が早すぎたと思う。普通なら、まずはゴールを認めてから、VARで判定をチェックすべきです」と話した。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）