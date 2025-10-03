35ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¡Âè1»Ò½Ð»º¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¾è¤ê±Û¤¨´¶ÎÞ¡Ö²æ¤¬»Ò¤âËèÆü°ì½ï¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈµÜÏÆ»í²»¡Ê35¡Ë¤¬¡¢Âè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²æ¤¬»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¡£¡ÖÌó10¥ö·î¡£»ä¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¡×¤È¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤µ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð»º¤Ë»ê¤ëºÝ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª»º¤Ï¡¢´Ý4Æü´Ö¡¢¿ØÄË¼¼¤Ç²á¤´¤·¡¡Ä¹¤¤ÄË¤ß¤ÈÉÔ°Â¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Á¡¡¹â°ÌÇË¿å¤â¤¢¤ê¡¢Êì»Ò¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¡µÞî±¡¢¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¡×¡£Ì¿¤òËÂ¤°¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ª»º¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÄË¤ß¤ò°ìµ¤¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¡¡ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡10¥«·î´Ö¤Ï²æ¤¬»Ò¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î²æ¤¬»Ò¤â¡¢
ËèÆü°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ´Ö¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÆ·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¡ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶Æ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤ÎÆü¡¹¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿»ä¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÜÏÆ¤ÏµÜÏÆ¤Ï23Ç¯1·î1Æü¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£