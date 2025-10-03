ILLIT、新アレンジ「Magnetic」でフレッシュな歌声披露 『THE FIRST TAKE』初登場
5人組ガールグループ・ILLITが、きょう3日午後10時に公開されたYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第596回に登場。同企画初出演となり、新たに生まれ変わった「Magnetic」でフレッシュな歌声を響かせた。
【動画】澄んだ歌声を披露！『THE FIRST TAKE』初登場のILLIT
同楽曲は、好きな相手に惹かれる「ありのままの」気持ちを表現した歌詞と中毒性のあるメロディー、指でN極とS極がくっついたり離れたりする磁石を表すポイント振付が話題となり、世界的大ヒットを記録。『THE FIRST TAKE』では、シティポップアレンジで生まれ変わり、洗練された雰囲気の中でILLITの澄んだ歌声を響かせた。
映像では、メンバー一人ひとりのくるくる変わる表情や、メロディーに合わせて振付を楽しむ様子など、率直で弾む魅力を垣間見ることができる。
これまでさまざまなリミックスバージョンをリリースし、音楽番組やイベントなどでもホリデーシーズンアレンジやバンドアレンジバージョンなど、多様な姿を見せてきた「Magnetic」。ILLITのフレッシュで繊細な歌声とともに、『THE FIRST TAKE』だけで見ることができる新たな姿を楽しめる。
