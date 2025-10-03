◇プロ野球パ・リーグ 楽天 7x-6 西武(3日、楽天モバイルパーク)

現時点でパ・リーグの安打数トップにつける楽天・村林一輝選手は、3日の西武戦で2本のヒットを記録。安打数で2位につける日本ハム・清宮幸太郎選手を3本差に突き放しました。

この日の村林選手は「2番・サード」でスタメン出場。対する西武の先発・與座海人投手は、6回まで被安打2と好投を披露し、村林選手も快音を響かせることができません。

しかし8回に迎えた村林選手の第4打席、対する3番手・浜屋将太投手の前にバットを折りながらこの日初ヒットを記録します。さらに9回、平良海馬投手の前にも2本目となるレフトへのヒットを記録しました。この9回では村林選手が野手と交錯し一時治療に下がる場面もありましたが、プレーを継続。この活躍もあり、楽天はサヨナラ勝利をあげました。

この日の結果で、村林選手は144安打を記録。2位には141安打で、日本ハム・清宮選手と西武・ネビン選手が並んでいます。ネビン選手は9月30日に帰国の途についており、最多安打争いを繰り広げているのは日本ハム・清宮選手のみ。そんな日本ハムは4日にシーズン最終戦を迎えます。