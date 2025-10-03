韓国のシンガーソングライター ペク・イェリン（Yerin Baek）が、3rdフルアルバム『Flash and Core』をリリース。また、あわせてタイトル曲の1つである「MIRROR」のMVも公開となった。

2ndフルアルバム『tellusboutyourself』以来、約5年ぶりとなる本作は、前作を上回る全15トラックで構成されており、彼女の成熟した音楽世界が凝縮されている。

本作は、「MIRROR」「Lovers of Artists」「in the middle」のトリプルタイトル曲体制となっている。公開された「MIRROR」のMVには、ペク・イェリンの新たなビジュアルとともに、俳優 クォン・ヘヒョが出演し、ファンにサプライズを届けた。

プロデューサーには、韓国R&B／ヒップホップシーンのトップクリエイターであるPEEJAYが参加。エレクトロニックミュージックを基盤としたリズミカルなサウンドを取り入れ、ペク・イェリンの音楽スペクトラムを一層拡張させている。

また、フィーチャリング陣にはアイルランド出身のヒップホップミュージシャン レジ・スノウと、韓国のラッパー キム・アイル（Qim Isle）が参加し、アルバムに強力な色彩を加えている。

なお、ペク・イェリンはアルバムと同名の単独コンサートを、10月25日と26日に仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナにて開催予定。同公演では、新アルバムの楽曲が多数披露される見込みだ。

（文=リアルサウンド編集部）