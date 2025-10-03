3日、国立大学病院の病院長らが巨額の赤字の見通しを明かし、強い危機感を訴えました。

■「過去最大の危機を迎えると言っても過言ではない」

3日午後、会見を行ったのは国立大学の病院長ら…

国立大学病院長会議・大鳥精司会長

「令和7年度はより一層厳しい状況。現金収支のマイナス病院は、令和6年度と比較して、25病院から8病院増えて33病院。令和7年度の損益見込みは400億円を超える可能性」

明かされたのは、全国の国立大学付属病院における厳しい赤字状況です。

国立大学病院長会議・大鳥精司会長

「過去最大の危機を迎えると言っても過言ではない」

■「開院以来、最大の赤字」理由は…

危機的状況にある1つが、茨城県の筑波大学附属病院。建物が物語るのは“ギリギリの経営状況”です。

待合室のソファは一部が破れ、中のクッションがあらわになった箇所が。とびら付近の壁は補修ができず、粘着テープが貼られていました。

建物は築50年近く、本来、建て替えが必要ですが、予算が立てられない状況だといいます。

筑波大学附属病院・平松祐司院長

「（赤字は）28億円ぐらい。開院以来、最大の赤字」

その理由が…

筑波大学附属病院・平松祐司院長

「一番大きいのが人件費の増加。ほかの部分でなんとか収益を上げて、採算がとりにくい高度医療をカバーしていたが、現在はこちらの経費率も上がってきている。全体で収支バランスが崩れてしまっている状況」

高齢化などで医療費が増加し、病院に入るお金は年々増えているといいますが、人件費の増加や物価高騰の影響などから、かかる費用はそれ以上に増大しています。

国立大学病院の赤字額は2023年度に60億円、昨年度は286億円、そして今年度は400億円を超える見込みと悪化の一途をたどっています。

■全国の病院の約6割が赤字

さらに、こうした問題は、大学付属病院に限ったことではなく、救急患者を受け入れる大阪府にある病院でも…

大阪府堺市の病院・高坂道彦医師

「10年ぐらいで買い替えだけど、古い機械をそのまま使っている場合もある」

経営が苦しく、機材の更新がままならない状態だといいます。

大阪府堺市の病院・高坂道彦医師

「できるだけ買い替えていかないと、精度のいいものを使っていかないと診療の質にかかわる」

病院の赤字は医療法人グループ内の別事業などで補填し、黒字にしている状況が続いているということです。

全国の病院のおよそ6割が赤字だという危機的な日本の医療現場。利用者は…

利用者

「医療はとても大事なので、不安を感じる。今後さらにいい治療を受けられなくなるリスク」

「看護師・先生が少なくなっていると。困る」

「大変です。病院にかかっている方、たくさんいる。継続してちゃんと診てもらえることが大切」

◇

国立大学病院長会議・大鳥精司会長

「診療に影響は多大に出ている。新たな医療機器が買えない。98％の医療機器等が更新できない状況。医療は破綻している。教育とか研究にも影響を及ぼすので、立派な医学部の学生を教育することもできません。立派な医師を教育することもできません」

病院長らは診療報酬の引き上げや財政支援などを求めていますが、そのために保険料や税金の負担を増やせるのか、難しい判断となります。