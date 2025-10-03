女優の大竹しのぶ（68）が3日、自身のインスタグラムを更新。9月に参列した長男・二千翔さん（40）の結婚披露宴での和服姿を披露した。

大竹は自身が連載している朝日新聞のコラムに披露宴のことを書いたと報告。当日は何だか夢の中にいるようで、時間が経って改めて、本当にいい日だったなあと思っています」と振り返った。

また「二人が来てくださった皆様のことを一生懸命に考えていることがよくわかって、みーんなが笑顔でした 当日は私の母、そして2歳の時に亡くなった実の父の席も用意してくれました。ジミー大西さんも来てくれました。歯が抜けてた」とし、留袖姿の大竹の姿や、二千翔さんとの2ショットなどの写真を投稿。

最後に「今までのこと、色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました。うまく言えないけど。とにかく幸せな日でした」とつづった。

フォロワーからは「おめでとうございます」「なんだか泣けちゃいます」「とても素敵です」「さんまさんも喜んでいたでしょうね」「幸せのお裾分けありがとうございます」などの声が寄せられていた。