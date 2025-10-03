【MLB】カブス3ー1パドレス（10月2日・日本時間3日／シカゴ）

【MLB】今永昇太、シャンパン片手に“大暴れ”

10月2日（日本時間10月3日）に行われたナ・リーグワイルドカードシリーズ3回戦シカゴ・カブス対サンディエゴ・パドレスの一戦後に行われたシャンパンファイトで、シカゴ・カブスの今永昇太が“安定の陽キャぶり”を発揮し、大いにファンを喜ばせている。

この日、カブスが地区シリーズ進出を決めたとあって、それを祝する形で、試合後にはシャンパンファイトが行われたが、その際に今永は、カウントダウンした後で「ゴー！カブス！ゴー！」と叫びながら、シャンパンを口に含んでそのまま豪快に飲む姿を披露。さらには仲間たちとシャンパンまみれになりながら、「ヤミー！ヤミー」と連呼して勝利の美酒に酔う姿を見せ、会場に詰めかけた報道陣の笑いも誘うこととなった。前日には2番手として4回を投げて無念の2失点でマウンドを降りた今永であったものの、その翌日には既に“通常運転”となっているとあって、ファンからは「安定すぎるw」「やりすぎw」「飲んでるw」「謎の踊りヤバい」「最高すぎる」「今永先生さすがです」「陽キャすぎるだろw」「これが愛される理由」といった様々な反響が巻き起こることに。

今永といえば、昨季もシーズン中はもとより、オフシーズンも今永節を炸裂させ、地元メディアを中心に大きな話題となっていたが、今季は地区シリーズ進出が決定。見事な投球と、そのお茶目な姿に、より一層の注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）