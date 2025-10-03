B¥ê¡¼¥°¡¢10µ¨ÌÜ³«Ëë¡¡ÅìµþÎ×³¤Éô¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï3Æü¡¢10µ¨ÌÜ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÎ×³¤Éô¤ËÆ±Æü³«¶È¤·¤¿¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¤Ç1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬81¡½56¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ç¤ÏÌó1Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¡£Á´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶áÇ¯¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î485Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¿·¤¿¤ÊºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£