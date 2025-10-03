テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が２日に放送され、ネプチューン・名倉潤がＭＣを務めた。

この日は「副業芸能人大集結ＳＰ」。

２０１５年のデビューシングル「あったかいんだからぁ♪」で一世を風靡したクマムシ・長谷川俊輔、佐藤大樹が登場した。

名倉から「あれ、売れたんは２カ月ぐらいやな？」と聞かれた２人は「１年ぐらいはやらせていただきました」と苦笑。ピーク時のＭＡＸ月収は「８００万です」と答えて驚かせた。

「あったかいんだからぁ♪」の印税は１０年たった今でも入ってくると明かし、長谷川は「サラリーマンさんのボーナスみたいな感覚で、半年に１回入ってくるんですけど、今でも２桁ぐらい、３桁行かないぐらいで入ってくる」と話した。

長谷川は「コロナのときに一回、僕ら給料０っていうのを経験しちゃったんで…」と述懐。１年前から「サウナの熱波師」の副業をはじめたと打ち明けた。

長谷川は「月に２、３施設ぐらいですね。いろんなサウナ施設からオファーいただいてる」と話し「普段の芸人やってる営業分ぐらいはいただきます」と１回で数万円ぐらいの収入があると明かした。

佐藤は、ジムトレーナーを副業にしており、１日８０００円ぐらいの収入を得ていると報告していた。