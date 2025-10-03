構想から、およそ10年。須坂市に県内最大級の商業施設、「イオンモール須坂」が４日、グランドオープンしました。今の様子はどうでしょうか、中継です。報告：稲葉陽子アナウンサー。



３日、グランドオープンした「イオンモール須坂」。建物の南東には、「須坂長野東インターチェンジ」があります。そこからは直線距離で500メートルほど離れた場所になります。





私の目の前には、広大な駐車場がありまして、この時間になっても多くの車が停まっています。学校帰りや仕事帰りの方の姿も見られました。私がいる場所は、建物と駐車場の間に広がる庭、「SUZAKANOノ庭縁」という場所です。地元の高校生たちがデザインを提案し、形にしたそうです。植栽の一部は高校性が行ったということです。■初日の様子.オープン初日は大勢の人でにぎわいを見せました。グランドオープン1時間前。外には開店を待つ多くの人の姿が。Q:朝何時から並んでいますか？（千曲市から）「朝の4時30分から並んでいます。映画館が、映画が好きなので新しいIMAXを楽しみにきょう来て観ようかなと思っている」そして・・・地元住民も参加したテープカットでグランドオープンしたイオンモール須坂。リポート「午前9時になりました。先頭の方は笑顔で手を振っています。続々と店内に入店してきます」午前9時の開店と同時に、およそ「2500人」が訪れ、店内は賑わいを見せました。地上4階建てで、売り場面積はおよそ6万3000平方メートルと松本のモールの1.3倍ほど。専門店はおよそ「170店舗」で、このうち「58店舗」が県内初出店です。Q:オープン初日回ってみてどうですか？長野市から「楽しいです」Qどんなところが一番？「大きい施設って松本まで行かないとなかったので割と近くにできたのがうれしくて大好きなお店も結構たくさん入っていてそれが私はすごくうれしい」イオンモール須坂がターゲットとしているのは周辺のおよそ10キロ圏内。須坂市のほか長野市の中心市街地や小布施町などが含まれ、およそ「18万世帯」、「45万人」が住む範囲です。上信越道の須坂長野東インターチェンジも近くにあり、年間「750万～800万人」の集客を目指しています。■店舗特徴ユニクロ店員「イオンモール須坂店当店のみのお取り扱いとなっておりまーす」専門店ではそれぞれ、限定商品も販売しています。リポート「ピースサインをしたカンガルーのデザイン。こちらは地元須坂市動物園とコラボレーションした商品で、ここイオンモール須坂でしか買うことが出来ない商品となっています。可愛らしいTシャツとトートバッグがあります」ユニクロでは、「須坂市動物園」の飼育員が描いた絵をプリントした商品がオープンを記念して販売されています。このほか、県内企業2社とのコラボ商品も。そして、こちらは県内初出店となるカプセルトイの専門店。ずらりと並んでいて、なんと！「1270種類」もあります。中には信州限定のカプセルトイも。長野県にちなんだ「なんかいい言葉」が書かれたアクリルキーホルダーです。たくさんの種類の中からどれを回すか選ぶことも楽しみの1つです。3歳・上田市父親「なんかムンクの叫びみたいじゃん。何とも言えない顔。いろんなカプセルトイがあって本当に迷っちゃって、でもいろいろあって楽しいと思います」さらに！リポート「店にはいって1番に目立つのは、こちらの巨大なカプセルトイです。早速回してみます。両手でないと回せないですね。カプセルトイは、上を通ってここからでてきます。大きいです」店ではオープンを記念して今月12日まで巨大な「カプセルトイ」を回すことができます。店内は「300円から500円」のものが多く長野県限定のものは特別価格の「200円」です。トーシン 関東ブロックD吉村雄司マネージャー「地域のお客様に愛されるというコンセプトを持っていますので、地域のお客様に馴染んでいただけたら」また、イオンモール須坂限定のキーホルダーも来月から登場する予定です。県内初出店はここにも！手を使わずに履くことができる靴の専門店、スケッチャーズ。履きやすい靴を求める50代以上を主なターゲットとしています。この店ではオープンキャンペーンとしてエコバッグやペンのプレゼントやセールを行っています。そして正午ごろ、フードコートは大勢の人でにぎわいを見せていました。長野市から「子どもの遊び場でちょっと遊ばせるのとあとはぶらぶら買い物しようかなって思ってきました」2歳「たのしい！」一方、お父さんは・・・？長野市から「さっき来たばっかりくらいなんですけど人混みが苦手なんで疲れています」長野市「駐車場もスムーズに停められたのですごくこういう所が出来てありがたいなと思いますね。このこたちのおもちゃのコーナーに行って少し安売りしていたのでそれを見ておばあちゃんたちと来たので買ってもらったっていう。ね？」■雇用■県内最大級の商業施設は新たな雇用を生み出す場所となっています。久世福商店 店員「いらっしゃいませ…」上水内郡・飯綱町の食品製造会社、サンクゼールが展開する「久世福商店」はオープンにあたり「14人」のアルバイトを採用しました。須坂市に住む禰宜田 久美さんもその一人。禰宜田久美さん「久世福商店がもともと好きだったのでぜひここで働けたらと思い応募した」禰秈田さんなどオープニングスタッフの時給は「1400円」。イオンモール内の他の店舗とほぼ同じ水準の時給といいます。禰宜田久美さん「（時給も）正直申しますと、すごく魅力的で、ぜひこちらで働けたらということで希望した」禰宜田久美さん「お祭りみたいなにぎわいで、（働いて）すごく楽しいしうれしい」「イオンモール須坂」全体の従業員の数はおよそ2500人。「雇用創出の場」としても期待されています。イオンモール大野惠司 社長「人口が減っている中で2500人の雇用を確保でき、それが将来的につながるかをどうとらえるかにある」須坂市はもちろん、北信地域全体の活性化につながるのか、注目です。内最大級の商業施設は新たな雇用を生み出す場所となっています。久世福商店 店員「いらっしゃいませ…」上水内郡・飯綱町の食品製造会社、サンクゼールが展開する「久世福商店」はオープンにあたり「14人」のアルバイトを採用しました。須坂市に住む禰宜田 久美さんもその一人。禰宜田久美さん012006 8秒「久世福商店がもともと好きだったのでぜひここで働けたらと思い応募した」禰秈田さんなどオープニングスタッフの時給は「1400円」。イオンモール大野惠司 社長「人口が減っている中で2500人の雇用を確保でき、それが将来的につながるかをどうとらえるかにある」須坂市はもちろん、北信地域全体の活性化につながるのか、注目です。■中継1階にあるこちら、食品や飲食を提供する店舗が並ぶ「SUZAKA蔵」という場所です。内装は、木材がふんだんに使われていて、「須坂の蔵」の趣を感じさせるデザインになっています。こちらは、須坂市のブース「畑と台所」です。ここには須坂市産のシャインマスカットやリンゴなど旬のフルーツが並びますまた、奥にはキャベツなどの新鮮な野菜が並び、加工品も販売されています。須坂市の魅力を発信する新スポットになるかもしれません。