第17回TAMA映画賞の受賞作品・受賞者が3日に発表され、最優秀作品賞には李相日監督の『国宝』と、早川千絵監督の『ルノワール』の2作品が選ばれました。また吉沢亮さん（31）は2年連続となる最優秀男優賞にも輝きました。

TAMA映画賞は、東京・多摩市で開催される、映画ファンを中心とした市民ボランティアによる映画祭。今回は2024年10月から2025年9月までに公開された映画の中から、作品や監督、キャスト・スタッフを対象に選考が行われました。

■最優秀作品賞 李相日監督『国宝』

今年選ばれた最優秀作品賞は2作品。1作目は李相日監督の『国宝』です。TAMA映画賞は受賞理由について、「スクリーンに宿る圧倒的な熱量は、監督の揺るぎない眼差しと役に魂を込めた俳優たちの覚悟の賜物。逃れられない血筋と抗えない才能に翻弄される二人の激動の半生を重厚に描き、観客を深い感動と余韻で包み込む稀有な映画体験をもたらした」とコメントしています。

映画は吉沢さん主演、作家・吉田修一さんの同名小説が原作。任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた主人公の喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語です。

■最優秀作品賞 早川千絵監督『ルノワール』

そして同じく最優秀作品賞に選ばれたのが早川千絵監督の『ルノワール』です。受賞理由について「11歳の少女が過ごす特別なひと夏を、繊細に研ぎ澄まされた感性で描いた。社会の光と闇、その裏側にある孤独や痛みに触れながら大人になっていく姿を通して、‟生きる”ことをしなやかに肯定した」としています。

映画は鈴木唯さん（12）主演で、想像力の豊かな少女・フキが、不完全な大人たちに出会い、孤独や悲しみに触れる物語。第78回カンヌ国際映画祭で『コンペティション部門』にノミネートされ、鈴木さんは映画祭が選ぶ“注目すべき10人の才能”にも選出されました。

■『国宝』出演 吉沢亮・黒川想矢がそれぞれ賞に輝く

吉沢さんは『国宝』と『ババンババンバンバンパイア』での演技が評価され最優秀男優賞を受賞。去年に続き2年連続での受賞となりました。映画祭は“もはや演技とは思えない高みへ達しており、そのあまりの美しさに息を呑んだ”と受賞理由を明かしています。

また『国宝』で、吉沢さん演じる喜久雄の少年期を演じた黒川想矢さん（15）は、同作および『この夏の星を見る』での演技が評価され最優秀新進男優賞を受賞しました。受賞理由を“リアリティ溢れる演技と画面に惹きつける吸引力で観客を魅了した”としています。

授賞式は11月15日（土）に行われる予定です。