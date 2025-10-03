日本で実写化するとしたら「白雪姫」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「橋本環奈」、1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『白雪姫』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
『白雪姫』は1937年に公開された世界初のカラーアニメーション長編映画。誰にでも親切で自然や動物と仲良くなれる白雪姫は、純粋で優しい心の持ち主です。
2位に入ったのは、橋本環奈さんです。
俳優として活躍する橋本さんは、アイドル時代に「1000年に1人の美少女」として大きな話題を呼びました。過去には『午前0時、キスしに来てよ』や『キングダム』シリーズなどの実写映画にも出演。彼女のキュートで愛らしい雰囲気が白雪姫のイメージにマッチしています。
アンケート回答では、「透き通るような白い肌と大きな瞳が白雪姫のイメージにぴったりです。演技力も高く、純粋さと強さを同時に表現してくれると思います」（30代女性／愛知県）、「好奇心旺盛でりんごを食べてしまうシーンが想像できるから」（40代女性／長崎県）、「肌が綺麗で赤いリンゴも映えて、森の中とか似合いそうだから」（30代男性／広島県）といったコメントが寄せられました。
1位に選ばれたのは、浜辺美波さんでした。
2011年に芸能界デビューを飾った浜辺さんは、現在、俳優として多くの作品に引っ張りだこ。『君の膵臓をたべたい』や『約束のネバーランド』などの実写映画で主演を務めた経験もあり、透明感あふれるルックスは白雪姫にピッタリの存在です。
回答者からは、「ピュアな可愛さと衣装が合いそう」（40代女性／福島県）、「ショートカットが似合うのと、肌も綺麗なので本物の白雪姫みたいだから」（30代女性／大阪府）、「透明感と清純さが際立ち、幅広い世代から人気であるため」（60代男性／群馬県）、「透明感があり、清楚で純粋な雰囲気を持っているから。大きな瞳と整った顔立ちが白雪姫のイメージにぴったりで、童話の世界観にも自然に溶け込めそう」（30代女性／秋田県）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
