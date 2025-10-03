「人妻ですやん」かとゆり、高身長夫との新婚旅行ツーショットに反響！ 「安定の可愛さ」「安心したわ」
インフルエンサーのかとゆりさんは10月2日、自身のInstagramを更新。夫とのツーショットを披露しました。
【写真】かとゆり、高身長夫とのツーショット！
この投稿にコメントでは「かわいい！ 旦那様と仲良くて安心したわ」「素敵です」「華金カップルも行ってたところだ！」「安定の可愛さ！」「ワンピース似合いすぎ」「人妻ですやん」とのコメントが寄せられています。
ファンからは「細いし可愛すぎる〜」「水も滴る良い女」「このワンピ真似して買っちゃいました」「どっちが誘ったんです？」との声が寄せられました。今後もかとゆりさん夫婦のツーショットやプライベートショットの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
「新婚旅行で沖縄行ったー！」かとゆりさんは、「新婚旅行で沖縄行ったー！ 沖縄の本部に素晴らしすぎるヴィラがあった プールでかすぎ、サウナ気持ち良すぎ、夕日綺麗すぎたよ」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。プール付きの豪華なヴィラで新婚旅行を満喫する様子が披露され、3枚目の写真では高身長な夫との自撮りツーショットも。
夫と川遊びを楽しむ様子も9月14日の投稿では、夫と川で遊ぶ様子を披露しているかとゆりさん。キャミワンピース姿のかとゆりさんと長ズボンのまま川に入っている夫は、2人とも水鉄砲を持って川遊びを楽しんだようです。
