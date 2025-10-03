「悪いゲームではない」それでも勝てず７連敗…湘南指揮官が語る降格圏脱出への思い「苦しいですけど、早く結果で返したい」
湘南ベルマーレは10月3日、J１第33節で東京ヴェルディとホームで対戦し、０−１で敗戦。19位に低迷する湘南は、これで17試合未勝利、７連敗と苦しい状況が続いている。
試合後のフラッシュインタビューで山口智監督は「悪いゲームではないとは思うんですけど、やっぱり結果なので。失点の仕方もそうですし、最後のこじ開けるというところもそう」と語り、内容と結果のギャップに悔しさをにじませた。
失点場面に関しては「あのシーンもロングフィード、フリーキックからなので、そこの準備がすごく遅いのと、オーガナイズを取ることをおろそかにして、ああいうことが起きてしまった」と分析。守備の組織化の遅れが原因だったことを指摘した。
また、課題についてこう続けた。
「（相手に）人数もかけて守られるので、外と中をうまく使うというところ。外からのボールだけではなく、中も差し込みながらのところで形の変化をしました。なかなか、あれをこじ開けるのは簡単じゃないですけど、もう１個えぐるとか、もう１個差し込むところは必要だったのかなと思います」
降格圏脱出を目ざすなか、チームは厳しい現実に直面している。最後には「苦しいですけど、もう本当に支えてくれる人のためにも早く次のゲームをしたいですし、そこで早く結果として返したい」と現状を打破したい意志を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
