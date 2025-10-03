¾ÅÆî¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¥ô¥§¥ë¥Ç¥£»Ø´ø´±¤ÏÉ¾²Á¡££±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤¹
¡¡J£±¤Ç16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï10·î£³Æü¡¢J£±Âè33Àá¤Ç19°Ì¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿55Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾¶¶Í¥°Â¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀ÷ÌîÍ£·î¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡££³»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢J£±»ÄÎ±¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡È¤Ø¤½¡É¤â»È¤¤¤¿¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â»È¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Î¤É¤³¤¬¥¦¥£¡¼¥¯¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÈÁê¼ê¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¸þ¾å¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¾åÀï¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤âÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¾¡ÅÀ¤ò39¤Ë¿¤Ð¤·¡¢»ÃÄê¤Ç14°Ì¤ËÉâ¾å¡£¼¡Àá¤Ï10·î18Æü¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
