宇都宮ブレックスが4度目の“開幕勝利”…9年前を知る古株や20歳の有望株も出場

　10月3日、TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で「りそなグループ B．LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1開幕戦が行われ、宇都宮ブレックスが81－56でアルバルク東京に勝利。昨シーズンのB1を制した王者が、敵地で快勝スタートをきった。


　開幕10周年の節目に、他会場に先駆けて行われたB1の“先出し開幕戦”。主力選手が多数欠場するA東京を相手に、宇都宮は盤石の試合運びを見せた。前半は3ポイント成功率こそ3割をきったが、2年連続でレギュラーシーズンMVPに輝いている“司令塔”のD.J・ニュービルを中心に2ポイントを重ね、2桁点差をつけて前半終了。後半も反撃を許すことなく、最後は25点差で快勝を飾った。


　宇都宮は9年前の開幕時も所属していた“古株”たちも勝利に貢献した。リーグ最年長44歳の田臥勇太はベンチ外だったが、現在35歳の遠藤祐亮は18分の出場で3得点、40歳の竹内公輔は17分出場で3得点。試合終了の瞬間には、20歳の星川開聖と石川裕大が、37歳の渡邉裕規らとともに同時出場し試合を締めくくった。


　昨シーズン終了時点で、宇都宮の過去の開幕戦の戦績は3勝6敗。開幕戦での白星は、2017－18シーズンのシーホース三河戦、2020－21シーズンの琉球ゴールデンキングス戦、2023－24シーズンの群馬クレインサンダーズ戦に続く4度目となった。


▼宇都宮ブレックスの開幕戦結果

2016－17　●　68－83　vs秋田　＠ブレアリ

2017－18　○　78－64　vs三河　＠ブレアリ

2018－19　●　67－79　vs福岡　＠福岡市民

2019－20　●　57－78　vs川崎　＠横アリ

2020－21　○　73－61　vs琉球　＠ブレアリ

2021－22　●　69－75　vs群馬　＠ブレアリ

2022－23　●　52－81　vs琉球　＠沖アリ

2023－24　○　80－73　vs群馬　＠日環栃木

2024－25　●　84－91　vs千葉J　＠ららアリ

2025－26　○　81－56　vsA東京　＠トヨタA


