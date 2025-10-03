宇都宮ブレックスが4度目の“開幕勝利”…9年前を知る古株や20歳の有望株も出場

10月3日、TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で「りそなグループ B．LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1開幕戦が行われ、宇都宮ブレックスが81－56でアルバルク東京に勝利。昨シーズンのB1を制した王者が、敵地で快勝スタートをきった。

開幕10周年の節目に、他会場に先駆けて行われたB1の“先出し開幕戦”。主力選手が多数欠場するA東京を相手に、宇都宮は盤石の試合運びを見せた。前半は3ポイント成功率こそ3割をきったが、2年連続でレギュラーシーズンMVPに輝いている“司令塔”のD.J・ニュービルを中心に2ポイントを重ね、2桁点差をつけて前半終了。後半も反撃を許すことなく、最後は25点差で快勝を飾った。

宇都宮は9年前の開幕時も所属していた“古株”たちも勝利に貢献した。リーグ最年長44歳の田臥勇太はベンチ外だったが、現在35歳の遠藤祐亮は18分の出場で3得点、40歳の竹内公輔は17分出場で3得点。試合終了の瞬間には、20歳の星川開聖と石川裕大が、37歳の渡邉裕規らとともに同時出場し試合を締めくくった。

昨シーズン終了時点で、宇都宮の過去の開幕戦の戦績は3勝6敗。開幕戦での白星は、2017－18シーズンのシーホース三河戦、2020－21シーズンの琉球ゴールデンキングス戦、2023－24シーズンの群馬クレインサンダーズ戦に続く4度目となった。

▼宇都宮ブレックスの開幕戦結果



2016－17 ● 68－83 vs秋田 ＠ブレアリ



2017－18 ○ 78－64 vs三河 ＠ブレアリ



2018－19 ● 67－79 vs福岡 ＠福岡市民



2019－20 ● 57－78 vs川崎 ＠横アリ



2020－21 ○ 73－61 vs琉球 ＠ブレアリ



2021－22 ● 69－75 vs群馬 ＠ブレアリ



2022－23 ● 52－81 vs琉球 ＠沖アリ



2023－24 ○ 80－73 vs群馬 ＠日環栃木



2024－25 ● 84－91 vs千葉J ＠ららアリ



2025－26 ○ 81－56 vsA東京 ＠トヨタA





