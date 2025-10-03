8月29日に結婚を発表し、9月26日に第1子誕生を報告した女優・趣里とBE:FIRST・三山凌輝夫妻。これまでさまざまな “火種” が伝えられてきたが、ここにきて趣里の「新たな顔」が報じられ、波紋を広げている。

「10月2日発売の『週刊新潮』で、趣里さんがBE:FIRSTの熱烈なファン、いわゆる『オタク』だったと報じられました。記事には『グッズを買ってファンクラブにも入っていた』『“彼を支えるためなら女優を辞めてもいい” と周囲に漏らすほど惚れ込んでいる』という関係者のコメントが掲載されています。

三山さんは、元婚約者であるRちゃんとの “1億円トラブル” が原因で『いただき男子』と揶揄されましたが、じつは趣里さんのほうがぞっこんだったということになります」（芸能記者）

報道に驚いたXユーザーも多かったようで、

《趣里ちゃんてBE:FIRSTのオタクだったんだ》

《趣里ちゃんBE:FIRST好きだったんだね 推しと結婚かな》

といった声があがる一方、三山に対して

《BE:FIRSTはオタクに手を出すグループだったの？？ なんか残念‥》

というコメントも見られた。

この報道を知ってか知らずか、10月2日、趣里はインスタグラムを更新。ランの花の写真とともに《ある程度は仕方ないと思いつつ…最近憶測が広がりすぎているな、と》と心境を吐露したが、翌3日のストーリーズでは、より明確な反論が展開された。

「《皆様 温かいメッセージ、心から有難うございます 私は元気に賑やかに、毎日を過ごしています》とつづり、さらに《私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく、俳優を辞めてもいいと思ったことも一度もありません》と猛反論したのです」

こうした一連の報道について、芸能プロ関係者が、こう語る。

「朝ドラヒロインは、作品の放送後も清純さを求められる立場です。今回の『BE:FIRSTオタク』の記事はもちろん、トラブルを抱える相手との結婚は、タレントの商品価値に大きな影響を与えます。イメージ脱却には新たな作品での評価が必要ですが、時間がかかるでしょうね。

趣里さんの演技力は誰もが認めるところです。そして今は母親としての幸せを優先する時期なのは間違いない。女優として本格復帰するのは子育てが落ち着いてからでしょうが、そのとき芸能界が彼女をどう迎え入れるのかは、彼女次第でしょう」

女優として、そして母として、これからが正念場となりそうだ。