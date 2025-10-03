S.A.R.が本日10月3日、東京・WWWにてシンガー・優河を迎えソールドアウトで開催した対バンツアー＜Champion Sound＞ファイナル公演にて、来春にメジャー1stアルバムをリリースすることをサプライズ発表した。

また、来年5月より全国5都市を巡るワンマンツアーの開催も決定。東京・Zepp Shinjukuを含む全5公演は、メジャー1stアルバムと地続きに展開される初の全国規模ワンマンツアーとなる。チケットの最速先行受付は、10月3日21時30分よりスタート。

さらに、テレビ東京系ドラマプレミア23「シナントロープ」のエンディングテーマに起用されている新曲「MOON」が、10月8日に配信リリースされることも明らかになった。既にドラマ解禁時から大きな話題を呼んでおり、作品と響き合う形でS.A.R.の存在感をさらに広げていくだろう。

◼︎ライブ情報

公演名：「タイトル未定」 公演日：

2026年5月30日(土)

北海道・札幌 SPiCE

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月6日(土)

福岡・INSA

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月13日(土)

大阪・梅田クラブクアトロ

開場17:15 / 開演18:00 2026年6月14日(日)

愛知・名古屋 UPSET

開場17:00 / 開演17:30 2026年6月28日(日)

東京・Zepp Shinjuku

開場17:00 / 開演18:00 チケット：スタンディング 5,500円（税込・ドリンク代別）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar26/