幾田りらが10月11日(土)に新曲「Actor」を配信リリースすることが決定。同作のジャケットも公開となった。

本楽曲は、本日10月4日（土）より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌となっており、作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。本日より、楽曲のPre-Saveもスタートしている。

▲「Actor」配信ジャケット

▲「Actor」CD（完全生産限定盤）ジャケット

さらに、10月29日(水)には、「Actor」のCDも発売される。こちらは完全生産限定盤の1形態でリリースされ、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となる。封筒の中に入っているバインダーにはアニメチーム描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージだ。あわせて店舗別特典の内容も発表された。

幾田りら 「Actor」

2025年10月11日(土)配信リリース

作詞・作曲：幾田りら／編曲：井上暖之

楽曲Pre-Save URL：https://orcd.co/actor

TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌

ニューシングル「Actor」

2025年10月29日(水)発売

価格：\2,800 (税抜価格 \2,545)

品番：XSCL-121~2

仕様：完全生産限定盤 CD＋調査報告書風パッケージ

予約URL : https://LilasIkuta.lnk.to/Actor 《収録曲》 ActorActor -Anime Edit-Actor -Instrumental- ActorActor -Anime Edit-Actor -Instrumental- 《店舗別特典 対象店舗/特典内容》

2025年10月29日(水)に発売となる、幾田りら 『Actor』 の購入特典が決定！

店舗別8種の特典となりますので、お早めにご予約ください！ 【対象店舗/特典内容】

■Amazon.co.jp … メガジャケ

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルL判ブロマイド

■セブンネットショッピング … オリジナルアクリルコースター

■全国アニメイト（通販含む） … オリジナルましかくブロマイド

■楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー

■Sony Music Shop … オリジナルポストカード

■幾田りら応援店特典 … オリジナルA4クリアファイル

応援店対象店舗一覧：https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/ ご予約はコチラ：https://LilasIkuta.lnk.to/Actor 【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

TVアニメ『SPY×FAMILY』作品情報

放送情報

10月４日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送。

テレビ東京10月４日（土）23:00〜23:30

テレビ大阪10月４日（土）23:00〜23:30

テレビ愛知10月４日（土）23:00〜23:30

テレビせとうち10月４日（土）23:00〜23:30

テレビ北海道10月４日（土）23:00〜23:30

TVQ九州放送10月４日（土）23:00〜23:30

BSテレ東10月5日（日）24:30〜25:00 配信情報

各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中

ABEMA プレミアム Lemino

Amazon Prime Video milplus

Disney+（ディズニープラス） Netflix

dアニメストア TELASA

dアニメストア ニコニコ支店 TELASA（au スマートパスプレミアム）

dアニメストア for Prime Video U-NEXT

DMM TV WOWOWオンデマンド

FOD アニメタイムズ

Hulu アニメ放題

J:COMオンデマンド バンダイチャンネル 他 STAFF＆CAST

▼STAFF：

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks ストーリー

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている―― 世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。 西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、

東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、

ある極秘任務を課せられる。 その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。 内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。 〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。