幾田りら、『SPY×FAMILY』第3期ED主題歌「Actor」を配信＆CDリリース
幾田りらが10月11日(土)に新曲「Actor」を配信リリースすることが決定。同作のジャケットも公開となった。
本楽曲は、本日10月4日（土）より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌となっており、作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。本日より、楽曲のPre-Saveもスタートしている。
さらに、10月29日(水)には、「Actor」のCDも発売される。こちらは完全生産限定盤の1形態でリリースされ、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となる。封筒の中に入っているバインダーにはアニメチーム描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージだ。あわせて店舗別特典の内容も発表された。
幾田りら 「Actor」
2025年10月11日(土)配信リリース
作詞・作曲：幾田りら／編曲：井上暖之
楽曲Pre-Save URL：https://orcd.co/actor
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌
ニューシングル「Actor」
2025年10月29日(水)発売
価格：\2,800 (税抜価格 \2,545)
品番：XSCL-121~2
仕様：完全生産限定盤 CD＋調査報告書風パッケージ
予約URL : https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
《収録曲》ActorActor -Anime Edit-Actor -Instrumental-
《店舗別特典 対象店舗/特典内容》
2025年10月29日(水)に発売となる、幾田りら 『Actor』 の購入特典が決定！
店舗別8種の特典となりますので、お早めにご予約ください！
【対象店舗/特典内容】
■Amazon.co.jp … メガジャケ
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルステッカー
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルL判ブロマイド
■セブンネットショッピング … オリジナルアクリルコースター
■全国アニメイト（通販含む） … オリジナルましかくブロマイド
■楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー
■Sony Music Shop … オリジナルポストカード
■幾田りら応援店特典 … オリジナルA4クリアファイル
応援店対象店舗一覧：https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/
ご予約はコチラ：https://LilasIkuta.lnk.to/Actor
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
TVアニメ『SPY×FAMILY』作品情報
放送情報
10月４日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送。
テレビ東京10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ大阪10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ愛知10月４日（土）23:00〜23:30
テレビせとうち10月４日（土）23:00〜23:30
テレビ北海道10月４日（土）23:00〜23:30
TVQ九州放送10月４日（土）23:00〜23:30
BSテレ東10月5日（日）24:30〜25:00
配信情報
各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中
ABEMA プレミアム Lemino
Amazon Prime Video milplus
Disney+（ディズニープラス） Netflix
dアニメストア TELASA
dアニメストア ニコニコ支店 TELASA（au スマートパスプレミアム）
dアニメストア for Prime Video U-NEXT
DMM TV WOWOWオンデマンド
FOD アニメタイムズ
Hulu アニメ放題
J:COMオンデマンド バンダイチャンネル 他
STAFF＆CAST
▼STAFF：
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：今井友紀子
シリーズ構成：山崎莉乃
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原 恭子
美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）
美術監督：臼井みなみ
CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）
撮影監督：佐久間悠也
副撮影監督：伊藤幸子
編集：小口理菜（IMAGICA）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
ストーリー
人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――
世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。
東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。
西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、
東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、
ある極秘任務を課せられる。
その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。
内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。
〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。
