杉咲花の幼少期ショットが話題 母チエ・カジウラが公開「母親譲りの美しさ」「面影ある」
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の杉咲花の母親で歌手のチエ・カジウラが3日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝う様子を公開した。
カジウラは「娘のお誕生日＝お母さん記念日」と報告し、杉咲の幼少期の白黒写真を投稿。「今年は少し大きくなった頃の思い出をば あっという間に大人になった気がする。お母さんになってからの28年はとてつもなく速いスピードで過ぎていった」と感慨深げに振り返った。「母からするとまだまだ子供に思えるのですが社会的には立派な大人ですね。不思議」と娘への想いをつづり、「今日もリクエストでローストビーフを焼いた」とエピソードを明かした。「娘を支えてくださる全ての方へこころより感謝致します。これからも宜しくお願いします 28歳も、素敵な年になります様に。いえ、なります」と関係者へ感謝した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「素敵な親子」「微笑ましい」「おめでとうございます」「幸せそう」「愛情たっぷり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆チエ・カジウラ、娘・杉咲花の幼少期写真披露
◆杉咲花、幼少期ショットに反響
