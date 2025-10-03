£Ô£Â£Ó¡¦Æî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇåºÎï¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë»¨»ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡ß¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥³¥é¥ÜÂè£²ÃÆ¡¡´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ã²ì¤µ¤ó¡Ê¡÷£ë£á£ç£á£ù£á¡²£ë£á£ç£á¡Ë¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤¬²°¡×¤Î²Ã²ìæÆ¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ê¥ó¥´¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇåºÎï¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤¾Ð´éÂç¹¥¤¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É¤ÎÀèÇÚ¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö°ì²È¤Ë°ìºý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æî¸å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£