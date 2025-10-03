数量限定のカップ麺「家で食べるミスドの担々麺」ミスタードーナツ55周年記念商品

ミスタードーナツは10月8日から、カップ麺「家で食べるミスドの担々麺」を発売する。価格は390円（税込み／テイクアウト）。



ミスタードーナツ55周年記念商品として登場する「家で食べるミスドの担々麺」は、ショップの人気飲茶「四川担々麺」をカップ麺で再現。花椒のさわやかな痺れとラー油の辛さが際立つスープに、練り胡麻入り特製ペーストを加えると香ばしさと深いコクが広がる。麺はノンフライ麺でスープと好相性だ。



販売は10月8日から数量・期間限定で、なくなり次第終了。対象はミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）。なお、この商品はテイクアウト専用で、ショップでの飲食はできない。