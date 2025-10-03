¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¥À¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä
¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GORE¡ÝTEX¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥À¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç10·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£Ç¯½©Åß¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£É½ÃÏ¤Ë¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸½ºßGORE¡ÝTEX¤Î¡ÖePE¡Ê±ä¿¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ë¾æÉ×¤Ê¥ß¥Ë¥ê¥Ã¥×ÁÇºà¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ÃÁÇ¥Õ¥ê¡¼¤Î¡ÖePE¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¤Î2ÁØ¤ÎÆ©¼¾ËÉ¿åÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¹â¤¤ËÉÉ÷À¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢´À¤Î¿å¾øµ¤¤¬ÁÇÁá¤¯³°Â¦¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á´À¤Ç¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥É¥é¥¤¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¥À½ÉôÊ¬¤«¤é¿å¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¥Õ¥ë¥·¡¼¥à²Ã¹©¡¢YKK¤Î»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¬¡¼¥É¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉ¿åÀ¤ò¤è¤êÊä¶¯¡£GORE¡ÝTEX¤Î¥ì¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÆ±Åù¤ÎËÉ¿åÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢ÃÏ¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê³î¤Ä¡¢°ú¤Îö¤¤Ë¶¯¤¤¥ß¥Ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¦¥ó¤Ë¤ÏÊÝ²¹À¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿900¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»º¥Û¥ï¥¤¥È¥°¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤ë¤ÈÊÝ²¹ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¥À¥¦¥óÆÃÍ¤ÎÌäÂê¤ò¥«¥Ð¡¼¡£²ÈÄí¤Ç¤ÎÀöÂõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¼ýÇ¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¡£
¶¯É÷¡¢±«¡¢Àã¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½Ð¡¢ÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë½©Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down Jacket¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ýÇ¼À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¹âµ¡Ç½¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¼ê¤ò²¹¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥à¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¼ýÇ¼¤Î¤Û¤«¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥«¥¤¥í¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁÇÁá¤¯ÂÎ¤ò²¹¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼ÂÞ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖGORE¡ÝTEX Weatherproof Down Pants¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡£º¸±¦¤ÎÏÆ¤Ï¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç·¤¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤òÃ¦¤¬¤º¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢º¸±¦¤Ë¥Ù¥ë¥¯¥í¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤âºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¡£Î¾ÏÆ¤Ë¤Ï¼ê¤ò²¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂÞÉÛ¤Ëµ¯ÌÓÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤¹¡£¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£¿þ¤Ë¤ÏÉ÷¤äÎäµ¤¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥Ù¥ë¥¯¥í¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
GORE¡ÝTEX Weatherproof Down Jacket¡§14Ëü3000±ß
GORE¡ÝTEX Weatherproof Down Pants¡§8Ëü8000±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¡áhttps://www.snowpeak.co.jp