「ヤマルの母親」がディナーショーを開催！2ショットが撮れるVIPチケットは「6万円」

バルセロナに所属しているスペイン代表FWラミン・ヤマルの母親が、11月7日にロンドンでクリスマスパーティーを開くとのことだ。

まだ10代でありながらも世界最高クラスのスーパースターとして高い知名度を誇っているヤマルであるが、その母親であるシーラ・エバナの存在も知られるようになってきたよう。

『Antena 3』によれば、今回のイベントは「JEN C Events」という会社によって行われるもので、収益の一部はチャリティーに寄付されるとのこと。

ロンドンの中心部にある「タワー42」のレストランを使って行われるそうで、すでにそのチケットも販売されている。

10月5日まで販売されている早期特典チケットは130.72ポンド（およそ2万6000円）で、コース料理とシャンパン、数量限定のドリンクが用意されるとのこと。

通常のチケットであるシルバーは150ポンド（およそ3万1000円）で、コース料理に加えてシャンパン、ハーフボトルのワイン、飲み放題のドリンクバーが提供されるそう。

そして最も高額なVIPチケットは313.82ポンド（およそ6万1000円）で、シルバーチケットの内容に加えてVIPテーブルへのアクセス権とシーラ・エバナとの2ショット写真が提供されるそうだ。

収容人数は400人で、18歳以上の方のみが参加できるとのこと。

なお、このイベントの日はラ・リーガのセルタ・デ・ビーゴ戦が開催されるため、息子のラミン・ヤマル本人は顔を出すことはないという。