松井酒造は、今回「MATSUI ビール」シリーズの新商品として、「MATSUIビール 熟成」を発売する。

「MATSUIビール 熟成」は、じっくりと時間をかけて熟成させることで、厳選した麦芽の持つ自然な甘みと、ビールならではの深いコクを最大限に引き出した。

角のとれた柔らかな口当たりに、香ばしく芳醇な香りが重なり合い、唯一無二の味わいを堪能できる。まろやかで奥行きのある味わいは料理の引き立て役としても優れており、和洋を問わず幅広いお食事に寄り添う。ゆったりとしたひとときを彩る、プレミアムなビールとなっている。



「MATSUI ビール 熟成」

「MATSUIビール」シリーズは、軽快な飲み心地の「MATSUIビール ライト」、芳醇で力強い飲みごたえの「MATSUIビール ハイクラス」、そして今回の「MATSUIビール 熟成」を加えた全3種類。気分やシーンに合わせて選べるラインナップとなり、日常から特別なひとときまで幅広く楽しめる。



「お歳暮ギフトセット」

また、「MATSUIビール 熟成」を含むお歳暮ギフトセットも数量限定で発売する。内容は「MATSUIビール」3種（ライト・ハイクラス・熟成）と、人気の「大山サクラハイボール」「大山ミズナラハイボール」を詰め合わせた豪華アソートセット（12本入り）。年末年始の挨拶や贈り物にふさわしい、特別仕様となっている。

［小売価格］

MATSUIビール 熟成：330円

お歳暮ギフトセット：3960円

（すべて税込）

［発売日］10月下旬

松井酒造＝https://matsuiwhisky.com