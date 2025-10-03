「マジで大丈夫か？」「泣けてくる」長い長いトンネル抜け出せず…湘南は17戦未勝利＆７連敗。東京Vに０−１敗戦に「点が入る気がしなかった」などの声
山口智監督が率いるJ１で19位の湘南ベルマーレは10月３日、第33節で16位の東京ヴェルディとホームで対戦。０−１で敗れた。
残留を争う両チームの一戦。湘南は、立ち上がりから拮抗した展開となるなか、相手陣内に持ち込むシーンは作るが、なかなかフィニッシュまで持ち込めず。
すると55分に一瞬の隙を突かれて失点。ビハインドとなった後もチャンスを活かせず。このまま終了し、17試合未勝利の７連敗となった。
長いトンネルを抜け出せずにいる湘南に、SNS上でファンからは「マジで大丈夫か？」「厳しいな…」「胃に穴が空きそうな位ストレス」「泣けてくるわ」「本当ごめんだけど点が入る気がしなかった」といった声が上がった。
苦しい時間が続く湘南。次節は19日にホームで京都サンガF.C.と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
