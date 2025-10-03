ÎòÂå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÄÔ´õÈþ¡×¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÎòÂå¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØASAYAN¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Î¸å¤í¤ËÀ¾Îñ¤ÎÇ¯¹æ¤òÆþ¤ì¤ÆÉ½µ¤·¡¢¸½ºß¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎòÂå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦W¡Ê¥À¥Ö¥ë¥æ¡¼¡Ë¤ò·ëÀ®¡£Æ±Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2007Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Ö¥í¥°¡¢Instagram¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯8·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè5»Ò¤Ç¼¡½÷¤Î¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¡×¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö12ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤â¤¤¤Þ¤âÅù¿ÈÂç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹¥´¶ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¼ç¼´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½é´ü¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2003Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2004Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤âÂ³¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥â¡¼Ì¼¡£¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÇËÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ë²Ú¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö½éÂå¤«¤é¤¤¤Æ¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÍè¤¿¿Í¤À¤«¤é¡£¾®ÊÁ¤Ç¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¼çÍ×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥×¥Ã¥Á¥â¥Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈLOVE¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¼Ì¿¿½¸¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤ËÎòÂåºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ±À¤Âå¤Ç¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
