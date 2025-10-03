¡ÖÀ¼Í¥¶È¤òÇÑ¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÈÓ·¨¤Î¤É¤«¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
À¼Í¥¤ÎÈÓ·¨¤Î¤É¤«¤µ¤ó¤Ï10·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¶È¤ÎÇÑ¶È¤òÈ¯É½¤·¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈÓ·¨¤Î¤É¤«¤Î°úÂàÈ¯É½
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀ¼Í¥¤ò»Ö¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡ÖÁ´¤Æ¤¬»ä¤ÎÊõÊª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤ò½Å¤Í¤ÆÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤òµ§¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î¤Ë¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¤Íè¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Î¤É¤«¤µ¤ó¤Ë½Ð°©¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆ»¤Ç¤Î¤´³èÌö¤â±Æ¤Ê¤¬¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½ÈÓ·¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äÈÓ·¨¤Î¤É¤«¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥¤¥È¥¤¥Ç¥¢¤òÂà½ê¤·¡¢À¼Í¥¶È¤òÇÑ¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓ·¨¤Î¤É¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÈÓ·¨¤µ¤ó¤Ï9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ä¥ó¥Ç¥ì°ÌòÎá¾î¥ê¡¼¥¼¥í¥Ã¥Æ¤È¼Â¶·¤Î±óÆ£¤¯¤ó¤È²òÀâ¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥«¥È¥ê¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡Ø¥¢¥ë¥¹¤Îµð½Ã¡Ù¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
