¤¢¤¶¤È¤¯À¹¤ì¤ë¡È¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¡É♡ ¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷É¬¸«¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4Áª

½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤µ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¤ò´°À®¤µ¤»¤Á¤ã¤ª♡
¥Ë¥Ã¥È¤Ï»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ò¥»¥ì¥¯¥È
º£µ¨¤Ï¡¢¤Õ¤ïÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×♡
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤µ¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢¥³¡¼¥Ç¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Item ¡Úfaible and failure¡Û¥¹¥«¡¼¥È
¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¹¥«¡¼¥È¥Ë¥Ã¥È¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬¤¢¤¶¤È¤µ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë♡
Item ¡Údazzlin¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´Å¤¤Ñ³¤²¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥«¥é¡¼¡£¤º¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃå±Ç¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¡£
Item ¡Úrienda¡Û¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤¥Ë¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¥È¥Ã¥×¥¹
ºÙ¤«¤¤¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£Ê¿À®¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤¡£
Item ¡Úrienda¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
½©´¶¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡£Ãå±Ç¤¨³Î¼Â¤Ê¤â¤ê¤â¤ê¥·¥ã¥®¡¼¤¬º£¤Ã¤Ý♡
