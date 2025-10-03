¤¢¤¶¤È¤¯À¹¤ì¤ë¡È¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¡É♡ ¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷É¬¸«¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤µ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË­ÉÙ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¤ò´°À®¤µ¤»¤Á¤ã¤ª♡

¥Ë¥Ã¥È¤Ï»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ò¥»¥ì¥¯¥È

º£µ¨¤Ï¡¢¤Õ¤ïÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×♡

¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤µ¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢¥³¡¼¥Ç¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª

Item ¡Úfaible and failure¡Û¥¹¥«¡¼¥È

¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¹¥«¡¼¥È¥Ë¥Ã¥È¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬¤¢¤¶¤È¤µ¤òÁß¤­Î©¤Æ¤ë♡

¥¹¥«¡¼¥È 45,900±ß¡¿¥Õ¥§¥¤¥Ö¥ë ¥¢¥ó¥É ¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡Êoffice. koizumi.¡Ë

Item ¡Údazzlin¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹

¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´Å¤¤Ñ³¤²¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¥«¥é¡¼¡£¤º¤ë¤Ã¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃå±Ç¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¡£

¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹ 8,910±ß¡¿dazzlin

Item ¡Úrienda¡Û¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤­¥Ë¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¥È¥Ã¥×¥¹

ºÙ¤«¤¤¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£Ê¿À®¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤­¡£

¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤­¥Ë¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¥È¥Ã¥×¥¹ 9,900±ß¡¿rienda¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë

Item ¡Úrienda¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó

½©´¶¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡£Ãå±Ç¤¨³Î¼Â¤Ê¤â¤ê¤â¤ê¥·¥ã¥®¡¼¤¬º£¤Ã¤Ý♡

¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó 14,300±ß¡¿rienda¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë

»£±Æ¡¿ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë

RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè