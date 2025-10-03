モデルの田久保夏鈴さんは10月1日、自身のInstagramを更新。家族とのニューボーンフォトを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田久保夏鈴さん公式Instagramより）

モデルの田久保夏鈴さんは10月1日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫＆子どもとのニューボーンフォトを披露しました。

【写真】田久保夏鈴のすてきなニューボーンフォト

「ベビちゃんのお顔かりんちゃん似だね」

田久保さんは「#ニューボーンフォト #家族写真」とハッシュタグを付け、8枚の写真と1本の動画を投稿。1、8枚目は、夫で実業家の田中翔さんと新生児の息子との家族ショットを披露しています。田中さんが息子を抱く田久保さんを背中から優しく抱き締めたり、息子のソロショットがあったり、愛犬も登場したり、美しくすてきな写真ばかりです。

また息子は「新生児のうちに5kg突破したビッグベビー」とのこと。「これからもすくすく育ってね」と呼び掛けています。

ファンからは、「顔整いすぎてモデル級」「大天使」「可愛すぎる」「素敵すぎるファミリーフォト」「国宝級にかわいい」「ベビちゃんのお顔かりんちゃん似だね」「ちょーーーすてき！！」「全部全部尊いです」「なんてかわいい子なんでしょう」と、絶賛の声が集まりました。

“おうち時間”ショットも披露

自身のInstagramで家族ショットや子育ての様子をたびたび公開している田久保さん。9月17日の投稿では「今しかないおうち時間」とつづり、自宅での親子ショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)