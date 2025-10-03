美人モデルの息子が“顔整いすぎてモデル級”と話題に！ 実業家夫とのニューボーンフォト公開「国宝級」
モデルの田久保夏鈴さんは10月1日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫＆子どもとのニューボーンフォトを披露しました。
【写真】田久保夏鈴のすてきなニューボーンフォト
また息子は「新生児のうちに5kg突破したビッグベビー」とのこと。「これからもすくすく育ってね」と呼び掛けています。
ファンからは、「顔整いすぎてモデル級」「大天使」「可愛すぎる」「素敵すぎるファミリーフォト」「国宝級にかわいい」「ベビちゃんのお顔かりんちゃん似だね」「ちょーーーすてき！！」「全部全部尊いです」「なんてかわいい子なんでしょう」と、絶賛の声が集まりました。
「ベビちゃんのお顔かりんちゃん似だね」田久保さんは「#ニューボーンフォト #家族写真」とハッシュタグを付け、8枚の写真と1本の動画を投稿。1、8枚目は、夫で実業家の田中翔さんと新生児の息子との家族ショットを披露しています。田中さんが息子を抱く田久保さんを背中から優しく抱き締めたり、息子のソロショットがあったり、愛犬も登場したり、美しくすてきな写真ばかりです。
