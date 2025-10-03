¡ÚSUPER¡úDRAGON¡Û·ëÀ®10¼þÇ¯¡¡¥Õ¥ë¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥³¥é¥Ü¡¡¸ÅÀîµ£¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¥°¥ë¡¼¥Ö¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡¡½Ð±é¼Ô¤ÏNEMOPHILA¡¢»ûÅÄ·Ã»Ò¡ÊSHOW-YA¡Ë¡¢Æâ Çîµ®¤Û¤«¡¡¡ØLove with the orchestra¡Ù
·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSUPER¡úDRAGON¡£ÄÌ¾Îà¥¹¥Ñ¥É¥éá¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÄ¶¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¥Õ¥ë¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¿·´¶³Ð¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLove with the orchestra¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥É¥é¤Î¸ÅÀîµ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¥°¥ë¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2¶Ê¤ÈµîÇ¯¤Î1¶Ê¡¢¹ç·×3¶Ê¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î2¶Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÊ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â®¤µ¤¬¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢À¨¤¯¿·ÂÎ¸³¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖSUPER¡úDRAGON¤Ï¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¥À¥ó¥¹¤â¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤±é½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅöÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLove with the orchestra¡Ù¤Ï¡¢SUPER¡úDRAGON¤Î¤Û¤«¡¢Æâ Çîµ®¤µ¤ó¡¢µÈ¹â»Ö²»¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÍû»Ò¤µ¤ó¡¢ÉÚ²¬ °¦¤µ¤ó¡¢NEMOPHILA¡¢»ûÅÄ·Ã»Ò¡ÊSHOW-YA¡Ë¤µ¤ó¡¢DRUM TAO¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£
»Ø´ø¡¦ÄÔÇîÇ·¤µ¤ó¡¢´É¸¹³Ú¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¤Î±éÁÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢10·î4Æü(ÅÚ)Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ¡¢³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û