ダンス＆ヴォーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のRINさんが、自身のレシピアカウントで待ちに待った季節の料理を投稿しました。

【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ 】RINさん「おでんはじめ」 土鍋にぎっしり「もっと沢山入る鍋が欲しい」 フォロワー驚嘆「出店してください」





RINさんは「『秋の風が吹いた、冬が近づく合図だ！』食に早とちりなわたし、先日せっせとおでんはじめをしました。」と、今年初めてのおでんを手がけたことを明かしました。









「いつもは色の薄い関西風を作ることが多いので」「今回はめずらしく関東風に」と、出汁の色が少し濃い目になっているおでん鍋の写真を投稿。「昨年からせせりをいれるのがお気に入り」「昔から大好物なウインナーとじゃがいもは欠かせない」「餅巾着は入りきらなくて第二陣に」と、あれもこれも入れたがる・食べたがる楽しみを伝えています。









RINさんは「もっと沢山入る鍋が欲しいと毎年思っている」「継ぎ足して、今度はもう何日かおでんを続けたい」と、にわかにわき上がる “おでん熱” を告白。フォロワーからは「たまねぎのおでん初めてみた」「しみしみの大根が見れるのは嬉しい」「玉子大好き」「蛸もいいですね」という各々の好みから「幸せが詰まってますね」「出店してください」という思いまで、多数の声が集まっています。

