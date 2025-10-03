石破茂首相がメガネベストドレッサー賞受賞、首相になって初の表彰
内閣総理大臣の石破茂氏が、最もメガネが似合う著名人に贈られる『日本メガネベストドレッサー賞 2025』の政界部門を受賞し、10月1日に都内で開催された表彰式に出席した。
国会議員生活40年、そして総理大臣就任から1年という節目にして、意外にも初めて受け取る表彰状を手にした石破氏は、満面の笑みを浮かべた。
スピーチの冒頭では、「国会議員を40年やって、大臣とか党の役員とか総理大臣とか、いろんなことをやりましたが、表彰状をあげることはあっても、もらったことがない」と切り出し、会場の笑いを誘った。
そのうえで「総理大臣をやって1年になりますが、初めて賞をいただきました。人生をやっていると、たまには良いことがあるのかなと思いました」と率直な喜びを語った。
もともと視力は良く、1.0以上あるという石破氏がメガネをかけ始めたのは、過去の自民党総裁選挙がきっかけであったという。
「顔が怖いと言われるので、少しでも柔らかく見える工夫をしたらどうか、というアドバイスがありました。メガネをかけると表情が和らぐそうで、人の意見に従ってかけるようになりました」と明かし、「テレビに映る時に、怖さを少しでも減らすのが本当の目的でした」と語った。
その効果は確かにあったようで、今では「今日のメガネはよかった」とメールや電話で反響を受けることも多いという。中には「きっと似合う」とメガネを贈ってくれる支持者もいるそうで、「他の方からいただいたメガネをかけていると、『なぜ私のを使わないのか』と叱られるので、順番にローテーションでかけています」と、嬉しい悲鳴を上げるエピソードも披露した。
最後に石破氏は、政治家にとってのメガネの意義をこう締めくくった。
「怖さや威圧感がなくても、『この人の言うことを信じてみようかな』と思ってもらうのは大事であります。メガネは、柔らかさと真剣さ、その両方を伝えてくれるありがたい存在だと思っています」
そのほか、「経済界部門」で経済学者の成田悠輔氏、「芸能界部門」で俳優の木村文乃、「VTuber部門」でにじさんじ所属の加賀美ハヤトが受賞した。
▲ メガネベストドレッサー賞を受賞した石破茂首相