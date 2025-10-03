¡ÚASTIGU¡Û¼¿¹õ¤ÎÈþµÓ¤Ø♡¿·ºî¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°Ãå°µ¥¿¥¤¥×ÅÐ¾ì
¥¢¥Ä¥®¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖASTIGU¡×¤«¤é¡¢½©Åß¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ú¹õ¡ÛÃå°µ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¼¿¹õ¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¼ó12hPa¤ÎÃÊ³¬Ãå°µÀß·×¤ÇÈþµÓ¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÊÔ¤ßÊý¤ÇÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¡¢Âç¿Í½÷À¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹♡
¼¿¹õ¤¬ºÝÎ©¤ÄASTIGU¡Ú¹õ¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ
ÄÌ¾ï¤ÎÀ÷¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¤È¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ASTIGU¡Ú¹õ¡Û¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¼¿¹õ¤ò¼Â¸½¡£Çò¤Ã¤Ý¤µ¤äÉÔ¼«Á³¤Ê¥Æ¥«¤ê¤¬½Ð¤º¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿µÓ¤â¤È¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§Å¸³«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢½©Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÁØ°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤ÈÍ·¤Ó¿´♡JOURNAL STANDARD¤Îadidas¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー
Ãå°µÀß·×¤ÇµÓ¤ò¤¹¤Ã¤¤êÈþ¤·¤¯
¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ú¹õ¡ÛÃå°µ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Â¼ó12hPa¤ÇÉô°Ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÃå°µ¤òºÎÍÑ¡£¼«Á³¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇµÓ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS～M¡¢M～L¡¢L～LL¤Î3Å¸³«¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Çµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¢ö
¹â¶¶°¦¤µ¤óÃåÍÑ♡ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
º£²ó¤ÎASTIGU¡Ú¹õ¡ÛÃå°µ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡ØSPRiNG¡Ù11·î¹æ¤Ë¤Æ¹â¶¶°¦¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ïÌÌ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈà½÷¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£²Á³Ê¤â770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÈþµÓ¥±¥¢¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¼¿¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡