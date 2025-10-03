蛯原友里、誕生日迎え家族ショット公開「明るい家庭」「微笑ましい瞬間」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの蛯原友里が3日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝う家族との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】蛯原友里、美形家族ショット公開
蛯原は「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と報告し、家族ショットを投稿。カラフルなレイをつけた夫のRIP SLYMEのILMARI、長男、長女と並び、「年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝の思いが溢れてきます」と心境を明かした。「いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」と感謝をつづり、「さぁ、また新しい一年も楽しむぞぉ〜！」と記した。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な家族」「おめでとうございます」「仲良し」「明るい家庭」「微笑ましい瞬間」といったコメントが寄せられている。
蛯原はRIP SLYMEのILMARIと2009年に結婚し、2015年11月に第1子男児、2021年11月に第2子女児の誕生を発表している。（modelpress編集部）
◆蛯原友里、家族と誕生日祝い
◆蛯原友里の家族ショットに反響
