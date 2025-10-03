マツダ新「CX-30」発表！ 220馬力超え「ターボエンジン」×4WDも採用！ 美麗ボディが超カッコイイ「新モデル」墨国に登場

マツダの新「コンパクトSUV」

マツダのメキシコ法人は2025年9月9日、現地で生産しているコンパクトクロスオーバーSUV「CX-30（シーエックス サーティー）」の新たな2026年モデルを発売しました。

CX-30は、マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」を具現化したエレガントなスタイルと、SUVらしい力強さを融合させた新しいコンパクトクロスオーバーとして2019年にデビューしました。

新たなコンパクトクロスオーバー！

【画像】超カッコいい！ マツダ新「CX-30」を画像で見る（43枚）

メキシコ仕様は現地で生産され、2.5リッター直列4気筒ガソリンの自然吸気（NA）またはターボの2種類のパワーユニットを設定しています。

最高出力・最大トルクはNAが186馬力・186lb-ft（252Nｍ）、ターボが227馬力・310lb-ft（420Nm）です。いずれも6ATが組み合わせられており、駆動方式はNAがFWD、ターボが4WDとなっています。

今回発表された2026年モデルでは、最上級グレード「2.5ターボ シグネイチャー」の先進安全機能がさらに拡充されました。

新たに設定された機能は、アダプティブクルーズコントロール、スマートブレーキサポート、車線維持支援システム、ドライバーアテンションアラート、360度ビューカメラ。これらにより一般道から高速道まで幅広いシーンで、ドライバーの負担を軽減し、快適なドライブと事故減少に貢献します。

グレードおよび価格は「2.5 i」が44万1900メキシコペソ（約350万円）、「2.5 i Sport」が47万1900ペソ（約380万円）、「2.5 i グランドツーリング」が50万3900ペソ（約400万円）、「2.5ターボ シグネイチャー」が56万9900ペソ（約460万円）です。

マツダのマーケティング担当ディレクターは「CX-30はデザイン性と装備の充実度から、メキシコで最も人気のあるSUVのひとつとして定着しました。今回のアップデートにより、さらなる安心と快適をお届けします」と、現地におけるCX-30の存在感を強調しました。

ブラジル市場でマツダの販売は好調で、2024年は前年比31％増の9万9797台と過去最高を記録しました。CX-30は「マツダ3」に次いで2位の販売台数を記録し、マツダ全体の成長を支える主力モデルとして、今後も市場での地位をさらに強めていくことが期待されています。