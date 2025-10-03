◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第１節 Ａ東京―宇都宮（３日、東京・トヨタアリーナ東京）

１０季目の開幕戦が新アリーナで行われ、昨季王者・宇都宮が８１―５６でＡ東京に勝利した。連覇へ向け好スタートを切った。

Ａ東京は中村浩陸、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、マーカス・フォスター、小酒部泰暉がスターティングファイブ。宇都宮は比江島慎、高島紳司、Ｄ・Ｊ・ニュービル、ギャビン・エドワーズ、アイザック・フォトゥが先発した。２年連続ＭＶＰのニュービルが先制すると、エドワーズが３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど、序盤から宇都宮がリードを奪った。一時はＡ東京が逆転したが、後半は宇都宮が立て続けにゴールを奪い、２５―１５で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑは序盤から互いにゴールが思うように決まらず。遠藤祐亮がライトから３Ｐシュートを決めると、宇都宮ブースターは大熱狂。その後も比江島が相手のディフェンスをかいくぐりゴールを奪うなど、４５―２７と宇都宮がリードを広げ折り返した。

第３Ｑに入っても宇都宮のペースは変わらず。ニュービル、エドワードが得点を重ね、２年連続３Ｐシュート成功率１位の比江島が、この日初めて３Ｐを決めた。Ａ東京も負けじと、福沢晃平が連続ポイントを奪い、安藤周人が３Ｐシュートを決めるなど反撃。６０―４０と宇都宮が２０点リードし、第４Ｑへ進んだ。

第４Ｑは序盤から比江島が３Ｐを決めると、Ａ東京もフォスター、安藤が３Ｐを成功させた。互いに点を重ね差は縮まらず。中盤にはフリースローを着実に決めるなど、宇都宮が得点を挙げ、リードを押し切り、快勝とした。