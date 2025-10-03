巨人・戸郷翔征投手が３日、ジャイアンツ球場で練習を行い、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）での２位・ＤｅＮＡ撃破へ「いいイメージを作るには勝つしかない。シーズンが終わって、悪いとこしか僕はなかった。反省して横浜に向けてしっかりやっていきたい」と決意を示した。

１２日の第２戦（横浜）で先発予定。勝ち投手になれば自身ＣＳ初勝利となる。昨年はリーグ優勝しながら３位のＤｅＮＡに最終Ｓで敗れた。戸郷も２試合に先発したが勝利に導けず「去年、優勝して挑んだＣＳで負けた。逆に３位のＤｅＮＡが日本一になった。僕らも（今年）そのチャンスがある。誰がどういう活躍をするかわからないですけど、何とか力を発揮できれば絶対勝てると思う」と強い思いを口にした。

勝ち抜いた先にリーグ王者が待ち受ける。「ＣＳ、日本シリーズはすごく独特の雰囲気があるし、一本で流れが変わる。こちらとしては、抑えれば流れが変わる。去年ＤｅＮＡが阪神を倒して勝ち抜いてきて、ウチを倒していったのは勢いがあるからこそ。今年は勢いをつけられるチャンス。阪神に『ジャイアンツが来てほしくないな』と思われるような戦いができれば」とハマスタでの好投をイメージした。

今後は故郷・宮崎でのフェニックス・リーグで調整登板する。「地元でもあるし、そういう場所で空気を吸える、それだけで僕はやっぱりすごい楽になりますし。長いイニングは投げないですけど、いい調整になれば一番かなと思います」と語った。