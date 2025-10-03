¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÅß»ÙÅÙ♡¥·ー¥¥åー¥Ö¤Î¸ÂÄê¥µ¥¯¥Ã¥Á¡¦¥Û¥í¥Ã¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·ー¥¥åー¥Ö¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Åìµþ´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥µ¥¯¥Ã¥Á¡¦¥Û¥í¥Ã¥Á¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤È´ØÅì¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀè¹ÔÍ½Ìó¤â³«»Ï¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥µ¥¯¥Ã¥Á¥Û¥í¥Ã¥Á
¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥Þ¥Õ¥éー¤ÈË¹»Ò¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡ÖÅß¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¥·ー¥¥åー¥Ö¼«Ëý¤Î¥µ¥¯¥Ã¥Á¡¦¥Û¥í¥Ã¥Á¤¬8¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊñÁõ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¸å¤í»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï972±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ´²ßÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°®¡ß¥«¥°¥é¥Ð¥Á♡¸ÂÄê¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¹¥âー¥¯¡×3¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åìµþ½ÐÄ¥¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥µ¥¯¥Ã¥Á¥Û¥í¥Ã¥Á
Åìµþ¡¦ÀõÁðÍëÌç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø½ÐÄ¥Ãæ¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï972±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÆâÍÆ¤Ï8¸ÄÆþ¡£2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£
Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä♡
¡ÖÅß¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¡ÖÅìµþ½ÐÄ¥¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡¢¤É¤Á¤é¤â¥·ー¥¥åー¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥µ¥¯¥Ã¥Á¡¦¥Û¥í¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÃÏ°è¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö