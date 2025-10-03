キャスター

気象予報士の平島さんです。きょうの県内は、雲は多めでしたが日差しも届いていましたね。



平島・気象予報士

外を歩くにはちょうどいい天気だったので、カメラを持って秋を探しに出かけてきました。



富山市の呉羽山公園では、鮮やかな赤いヒガンバナが一面に咲き誇っていました。よく散歩で訪れるという近所の人は「少しピークは過ぎたが、今年は花の咲く時期がそろっていて見ごたえがある」と話していました。





キャスター秋空に真っ赤な花が映えて、とてもきれいですね。「天高く馬肥ゆる秋」という言葉もありますが、秋の空が高く澄んで見えるのはどうしてなんでしょうか。平島・気象予報士秋に晴れをもたらすのは、大陸からやってくる移動性高気圧です。移動性高気圧の空気は乾いているため、青や紫など波長の短い光がよく散乱し、空が澄んで見えます。一方で、春も大陸からの高気圧で晴れますが、草が少なく土やほこりが舞いやすいため、空気中のちりが多くなり、太陽の光が乱れて散乱します。そのため春は空がかすんで見える日が多くなるんです。キャスターなるほど。秋は空気が乾燥してちりも少ないから、空が一段と高く見えるんですね。平島・気象予報士晴れた日は、ちょっと空を見上げてみるのもいいですよ。では、きのう気象庁から発表された向こう1か月の予報です。北陸地方は、暖かい空気に覆われやすく、気温は平年より高くなる見込みです。まず1週目は高温の確率が80％と非常に高く「高温に関する早期天候情報」も出されています。日中は、汗ばむような日もありそうです。2週目の高温確率は70％、3週目と4週目は60％と徐々に下がるものの、依然として高温傾向が続く見通しです。一方、降水量は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年並みか、多い確率がそれぞれ40％となっています。雨の降り方にも注意が必要です。つまり、向こう1か月のポイントは「気温は高め」「雨はやや多め」です。体調管理や農作物への影響に注意してください。秋は、夏と冬の変わり目で、天気変化が激しい季節です。お出かけの際は、小まめに最新の気象情報をご確認ください。