コロナ禍で宿泊事業者を支援するため、県が行った経済支援策のキャンペーンで、上越市の企業が助成金530万円あまりを不正に受け取っていたと県が3日、公表しました。



助成金を不正に受け取っていたのは上越市大潟区の有限会社ジャンプです。



ジャンプは、上越市で3つの宿泊施設を運営しています。県によりますと、不正があったのは、上越市大潟区の「明治庵」と上越市港町の「あいかわ」です。





2022年8月から2023年6月までに架空の宿泊を申請したり宿泊数を水増ししたりして、助成金を受けとったほか、キャンペーンの利用者に渡すべきクーポンを自分たちで使っていました。不正に受け取った助成金は、あわせて538万円余りになります。去年6月に県に情報提供があり、調査したところ不正が明らかになりました。ジャンプは、このキャンペーンで約1500万円の助成金を受け取っていましたが、県が指摘した538万円については不正を認め、ことし9月までに遅延利息を加えて返還しています。不正受給について、ジャンプに取材を申し入れていますが、3日午後5時までに応答がありません。このキャンペーンはコロナ禍の経済支援策として2021年6月からは「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」として県民を対象に1人1泊5000円を上限に宿泊費の半額が補助したほか土産物店などで使える2000円分のクーポン券を配付。2022年10月から「使っ得！にいがた旅割キャンペーン」として、全国を対象に割引や地域クーポン配付が実施され、ジャンプはこのキャンペーンの助成金を不正に受給していました。