◆交流戦・ソフトバンク3軍―NCダイノス（3日、タマスタ筑後）＝雨天中止

ソフトバンクの育成4年目、井粼燦志郎投手（21）が、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。

石見、育成のザイレン、佐倉、広瀬結の4人に対し計22球を投げて安打性の当たりは4本。6月に腰椎分離症となり、長いリハビリ期間を経て、この日3軍戦で実戦復帰する予定だったが雨天中止。それでも「（ライブBPは）7、8割の力で投げた。打たれたけど、感覚は悪くなかった」と振り返った。

寺原隼人3軍投手チーフコーチ（41）は「いい球がいっていた。悪い球はあまりなかった」と評価した。

県内屈指の進学校である福岡高から育成ドラフト3位で入団。今季はウエスタン・リーグに5試合登板し0勝1敗、防御率2・30。5月5日の広島戦（タマスタ筑後）を最後に降格。6月下旬に腰椎分離症となり、リハビリ組で調整となった。「最初は2軍スタートだったのに…」と悔しがる。

リハビリでは、ウエートトレーニングを重点的に行い、けがをする前より体重を6キロ増やして91キロに。腰への負担を軽減するためにさまざまな選手の動画を見ながら、体全体で連動するフォームを体に染みこませてきた。

この日は最速150キロだったが「以前より力いっぱい投げなくても、球速が出ていた」と手応えを口にした。

実戦登板はみやざきフェニックス・リーグとなる。自己最速は154キロだが「まずは最速155を出したい」と強調。その上で「来年が勝負だと思ってやってきた。来年に入ってくる（大学4年の）同級生に負けないように」と力強く語った。（浜口妙華）