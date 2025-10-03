この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」の動画「SNS運用にAIを使っている人は、オワコンになる？これからは、AI活用のルールを知らないと勝てません。」で、マーケティングの専門家・りゅう先生が、SNS時代のAI活用に求められる新ルールや心構えについて熱く語った。



りゅう先生は冒頭、「今ね、下手するとSNSのAI使って罰則があるとか、さらに一歩踏み込んでいきすぎると逮捕されてしまうという時代になってきているかもしれない」と警鐘を鳴らし、AIを使ったSNS運用には法規制やプラットフォーム規約の強化などリスクが高まりつつある現状を解説。「プラットフォーム側が何を考えているのかということを常に先読みしていかなきゃいけない」とマーケターとしての警戒と洞察の必要性を強調した。



YouTubeやSNS各社でAI生成コンテンツへのラベル義務化や運用ルールが急速に強化されつつある現在、りゅう先生は「SNSでAIを使うのはもはや当たり前」としつつも、「これからはAIを隠すという時代から、AIを開示するという技術が必要になってくるんじゃないかと思うんです」と断言。「実際に、AIを活用していることを明示していれば、リスナーや消費者の6割以上が好意的に受け止める」という調査結果も示し、「不透明性が不信感を呼ぶ」と透明性の重要性を語った。



さらに、具体的なAI開示技術として「制作プロセスを開示する」「AI・人間それぞれの役割を説明する」などを提案。「料理で例えさせていただきましたけども、AIはあくまで材料。人間がシェフ」と表現し、「人の体験や独自データ、企業固有の文脈を加えることで、唯一無二のコンテンツが生まれる」と、AIと人間の役割分担の大切さを説いた。



また、「AIに逆張りさせる」ことで、常識を打ち破るオリジナルな視点を生み出す方法や、「失敗談」を積極的に混ぜると差別化になる“黄金フォーマット”も紹介。りゅう先生は「AIでただ出てきたものを読み上げているだけじゃやっぱりつまらない。自分の持論やビジョンこそが、他との差別化になる」と熱弁した。



動画は「今後ますますAIと人間の見え方や役割分担が問われる時代、AIをうまく活用し本質を見抜く力、そして自分自身の経験や持論をぶつけていくことが重要だ」とエールを送って締めくくられた。今後のSNS・AI時代を勝ち抜くための指南として、多くのマーケティング関係者の注目を集めそうだ。