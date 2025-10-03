¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀEP 2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªËÜÆü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¤ò11½µÏ¢Â³Àè¹ÔÇÛ¿®¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¡£9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÄ¶Ëþ°÷¤Î¤â¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà½÷Ã£¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤ÊEP 2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1ºîÌÜ¤Ï11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£
ËÜºî¤ÏºòÇ¯6·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ËÆÃÅµCD¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶ÊÃ£¤ò1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óEP¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖÀ¸¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤ä´õË¾¤¬¸ò¤ï¤ë¡ÖÊË¤¤if¡×¤ä¡Ö²²ÉÂ¤ÊÇòÌë¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î·Á¤Ç¹¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä³Ú¶Ê¤«¤é¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ºîÌÜ¤Ï12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Ï·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡ØÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ø¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ê¤É·×4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎºÇ¿·EP¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë·è°Õ¤Î²Î¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤ä¡¢¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ¿¤ò¤¯¤ì¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÄË¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶ÊÃ£¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÊª¸ì¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÄË¤ß¤Èµ±¤¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤¬º£¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÎÏ¶¯¤¤1Ëç¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾ºîÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶ÊÃ£¤¬11½µÏ¢Â³¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ËÜÆü10·î3Æü(¶â)¤«¤é11·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î7½µ¤ÏEP¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¼ýÏ¿¤Î7¶Ê¤¬¡¢¤½¤·¤Æ11·î21Æü(¶â)¤«¤é¤Î4½µ¤ÏEP¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡×¼ýÏ¿¤Î4¶Ê¤¬¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÁáÂ®¡¢ËÜÆü¤è¤êEP¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¡ÖÊË¤¤if¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê EP
¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×
11·î19ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§UMCK-1805
²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. ÊË¤¤if
02. ÌµÃÎ¤Î¤Á»ä
03. ³é¤¯¡¢Í«¤¦
04. ¿á¤¾Ã¤·¤¿Åô²Ð
05. À¸¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯
06. ²²ÉÂ¤ÊÇòÌë
07. ºÇ´ü¤Î禱¤ê
½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
ÀèÃåÆÃÅµ¡§¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/Lets_give_them_the_pinky_finger_cd
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê EP
¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡×
12·î17ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§UMCK-1811
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. ¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè
02. Ì¿¤ò¤¯¤ì¤è
03. arrow
04. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
05. ¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè (Instrumental)
06. Ì¿¤ò¤¯¤ì¤è (Instrumental)
07. arrow (Instrumental)
08. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê (Instrumental)
½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
ÀèÃåÆÃÅµ¡§¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/Ill_live_with_my_heart_on_my_sleeve_cd
EP¡Ö¾®»ØÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡× ³Ú¶ÊÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10·î3Æü(¶â) Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖÊË¤¤if¡×
10·î10Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖÌµÃÎ¤Î¤Á»ä¡×
10·î17Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö³é¤¯¡¢Í«¤¦¡×
10·î24Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¿á¤¾Ã¤·¤¿Åô²Ð¡×
10·î31Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖÀ¸¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¡×
11·î7Æü(¶â) Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö²²ÉÂ¤ÊÇòÌë¡×
11·î14Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖºÇ´ü¤Î禱¤ê¡×
11·î21Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¡Ê¢¨·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û ÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
11·î28Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖÌ¿¤ò¤¯¤ì¤è¡×¡Ê¢¨·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û ÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
12·î5Æü(¶â) Àè¹ÔÇÛ¿®¡Öarrow¡×¡Ê¢¨·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡Ú¸åÊÔ¡Û ¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
12·î12Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê
¡ÖÊË¤¤if¡×
10·î3Æü(¶â)Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/what_if
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥Ê¥¿¥ê¡¼ ¡ß ÆüËÜ¹©³Ø±¡¤«¤Þ¤¿º× School Festival LIVE ¡È¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡É
2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë) ¡¡OPEN 14:30¡¡/¡¡START 15:30
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¡ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¿½¹þ
°ìÈÌÈÎÇä¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¿ÀèÃå¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00 ¡Á 2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë18:00
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://girls-band-cry.com/live/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/natalie-kamatafes/
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËOPEN 17:00 / START 18:00¡¡KT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¡Ë
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Sapporo¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Osaka Bayside¡ÊÂçºå¡Ë
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 18:00 / START 19:00¡¡Zepp Diver City¡ÊTOYKO¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00¡¡Zepp Diver City¡ÊTOYKO¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 14,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤2³¬»ØÄêÀÊ¡¡15,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¥¿¥ª¥ë¡×
¢¨¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Zepp Tour 2026 ¡ÈÇïÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¸ø±é¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡¢Ê£¿ô¸ø±é¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï1¸ø±é¤´¤È¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤/1¸ø±é¤Ë¤Ä¤Âè4´õË¾¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²Ä
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢À°ÍýÈÖ¹æ¡¢ºÂÀÊ¤ÎÍ¥Îô¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤òÆþ¾ì»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä/6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë21:00¡Á2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¡2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á
Æþ¶â´ü´Ö 2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ
https://pia.jp/v/toge26zepp-s/
¥·¥ê¥¢¥ëÀè¹Ô¡Ê¢¨¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á
Æþ¶â´ü´Ö 2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢¨2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü(¿å)È¯Çä¤Î¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê 4th ONE-MAN LIVE ¡È¶¨ÁÕ¤Î¶Á¡É¡×Blu-ray&DVD¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß·ô¥·¥ê¥¢¥ë¤¬ÉõÆþ
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤Ä¤Ë¤Ä¤¡¢£²Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
©Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://girls-band-cry.com/