越智ゆらの（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの越智ゆらのが2日、自身のInstagramを更新。旅行先での写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆越智ゆらの、美脚披露


越智は「このTシャツじぶんで着るの恥ずかしいけど、ほんとうにかわいい！」とコメントし、写真を投稿。「I（ハート）YL」とプリントされた白のTシャツにミニスカートを合わせ、白のハイソックスとスニーカーを着用。すらりと伸びた美しい脚を披露している。「食器loverだから重いのに旅行の度にその地のものを買っちゃって、気付けばうちの食器棚は思い出付きの愛する子達ばかりです」と旅行での楽しみを明かした。

◆越智ゆらの、美脚コーデに反響


この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「脚綺麗すぎ」「何頭身？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

