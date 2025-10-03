越智ゆらの、ミニスカ×ニーハイで美脚際立つ「脚綺麗すぎ」「何頭身？」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの越智ゆらのが2日、自身のInstagramを更新。旅行先での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】越智ゆらの、まっすぐ美脚披露
越智は「このTシャツじぶんで着るの恥ずかしいけど、ほんとうにかわいい！」とコメントし、写真を投稿。「I（ハート）YL」とプリントされた白のTシャツにミニスカートを合わせ、白のハイソックスとスニーカーを着用。すらりと伸びた美しい脚を披露している。「食器loverだから重いのに旅行の度にその地のものを買っちゃって、気付けばうちの食器棚は思い出付きの愛する子達ばかりです」と旅行での楽しみを明かした。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「脚綺麗すぎ」「何頭身？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆越智ゆらの、美脚披露
◆越智ゆらの、美脚コーデに反響
