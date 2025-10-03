¹¾¸¶·¼Ç·¡Ö¤½¤ì¤Ï°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ÍÂ¸¤Ç¤¹¡×¡È¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡É¤ÎÁêÃÌ¤Ë¸·¤·¤¤°ì¸À¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
ºòÇ¯¤Î½Õ¤Ë¡¢ºÇ°¦¤Î°¦¸¤¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÐÁò¤¹¤ëÁ°¤Ë¾¯ÎÌÀÚ¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÂÎÌÓ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¡©¤È»×¤¤¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÌÓ¤ËÌ¿¤Ï½É¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸¤¤â²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª ¤½¤ì¤Ë¤ªËß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤´ÀèÁÄ¤È°ì½ï¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¼º¤¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹¾¸¶¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊªÉÊ°ÜÆ°¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¡ÖÉÔ¹¬¤Î»°¸¶Â§¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¸¤¤Î°äÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸¶¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤ËÌá¤ë¤È°¦¸¤¤ÈÌÌ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÌ²ñ¤Ï°ìÅÙ¸Â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡Ö¹¾¸¶¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢»ä¤Î½ñÀÒ¤òËÜÅö¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÏÆ°Êª¤Ç¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¤³¦¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸¤¤Ï¸¤¡¢¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Ø´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡£
¤³¤ì¤Ï°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÍÂ¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤Ï½êÁ§¡¢Êª¼Á¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ëº²¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁÛ¤¤¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ»Ò¡¢¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£²á´³¾Ä¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°ì½ï¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÆ°Êª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ú¤·¤à¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ç²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤³¤Î»Ò¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£
ËèÆü¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ù¤¤¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤â¡£
°¦¤Ïº¹¤·¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö°¦¤ÏÌã¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¿¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡É¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/