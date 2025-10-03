ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル鉱工業生産指数（8月）

予想 -0.8% 前回 0.2%（前年比)



22:20

ベイリー英中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席



22:35

ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）

予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI・確報値)

予想 53.6 前回 53.6（コンポジットPMI・確報値)



22:50

シュナーベルECB理事、トルコ中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席



23:00

米ISM非製造業景気指数（9月）

予想 51.8 前回 52.0



4日

2:30

ローガン・ダラス連銀総裁、メキシコ中銀主催国際経済年次会議出席（質疑応答あり）



2:40

ジェファーソンFRB副議長、米経済見通しと金融政策枠組みについて講演（質疑応答あり）





※米政府機関閉鎖による影響で米雇用統計の発表は延期の見通し





※予定は変更されることがあります。

